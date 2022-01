Amici 21 | anticipazioni del 23 gennaio 2022 | un’allieva eliminata | LDA di nuovo al vertice

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Si avvicina la nuova puntata domenicale didi Maria De Filippi, di cui trapelano le relativetv. Secondo le stesse, si assisterà al consueto appuntamento con la gara delle cover interna di canto, giudicata da uno degli ospiti in studio e che vedrà primeggiare LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio tornerà così a sbaragliare la concorrenza dei compagni di canto. Ma non è tutto. Spazio, poi, alla nuova eliminazione, che farà perdere un elemento al team di Rudy Zerbi. Tra le altre novità, poi, c’è chi, tra i cantanti e ballerini, finirà a rischio, a poche settimane dal via all’atteso serale., Valerio Scanu cambia lavoro: per lui una carriera di avvocato Il vincitore die del Festival di Sanremo ha preso una ...

Advertising

Diregiovani : La corsa al serale si fa sempre più serrata e i professori iniziano a prendere decisioni importanti sul destino deg… - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI?? Per chi non le avesse ancora lette qui trovate tutte le anticipazioni ?? - zazoomblog : Amici 21 Daytime anticipazioni pomeridiano di oggi 20 gennaio 2022: spoiler riassunto e orario - #Amici #Daytime… - CorriereCitta : #Amici 21 Daytime, anticipazioni pomeridiano di oggi #20gennaio 2022: spoiler, riassunto e orario - SerieTvserie : Amici 21 anticipazioni puntata 23 gennaio 2022: eliminata…. -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

In Love is in the airturche viene infatti svelato che i due architetti accetteranno di gareggiare nel ballo. I loro avversari saranno Engin e Piril , nonché migliorie colleghi ...Cosa è accaduto nell'ultima registrazione?21, spoiler registrazione 19 gennaio: leIl Serale di21 si avvicina sempre di più e nel corso dell'ultima registrazione ai ...Le anticipazioni della puntata del prossimo 23 gennaio di Amici vogliono l'eliminazione diretta di una allieva della scuola. Vediamo chi.E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21 e come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta accadendo nella scuola di Maria de Filippi. Siete curiosi di sape ...