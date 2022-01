Alpine, Alonso fiducioso: “Abbiamo tutte le risorse necessarie” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fernando Alonso è fiducioso per il 2022 che attende la scuderia Alpine. Lo spagnolo si appresta ad iniziare la sua seconda stagione con la scuderia francese. Alonso-Alpine: il team sarà competitivo? La stagione 2021 della Formula Uno ha visto la scuderia francese dell’Alpine conquistare il quinto posto nel campionato costruttori. Il team ha raggiunto l’obiettivo grazie alla vittoria di Ocon in Ungheria ma anche grazie al podio di Alonso in occasione del gran premio del Qatar. Tuttavia, il team sta attraversando un momento difficile: sia Prost che Budkowski hanno dato il loro addio alla scuderia, non risparmiando dichiarazioni nei confronti di Laurent Rossi. Sembra dunque essere solo questione di tempo l’ingaggio di Otmar Szafnauer come nuovo team principal della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fernandoper il 2022 che attende la scuderia. Lo spagnolo si appresta ad iniziare la sua seconda stagione con la scuderia francese.: il team sarà competitivo? La stagione 2021 della Formula Uno ha visto la scuderia francese dell’conquistare il quinto posto nel campionato costruttori. Il team ha raggiunto l’obiettivo grazie alla vittoria di Ocon in Ungheria ma anche grazie al podio diin occasione del gran premio del Qatar. Tuttavia, il team sta attraversando un momento difficile: sia Prost che Budkowski hanno dato il loro addio alla scuderia, non risparmiando dichiarazioni nei confronti di Laurent Rossi. Sembra dunque essere solo questione di tempo l’ingaggio di Otmar Szafnauer come nuovo team principal della ...

