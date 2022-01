Si barrica in casa e spara a un vigile urbano per evitare il Tso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Un agente della polizia municipale di Viareggio è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso nel primo pomeriggio a Torre del Lago, frazione del Comune della città toscana. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato esploso da una abitazione da parte di un uomo che si è poi barricato in casa. L'agente ferito non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, si è rifiutato di aprire agli agenti della polizia municipale che si erano recati nell'abitazione per l'applicazione di un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). l'uomo che questo pomeriggio ha sparato, colpendolo, un vigile del fuoco che si trovava insieme ai vigili urbani. Secondo quanto riferito dalla polizia, mentre i vigili del fuoco, chiamati appositamente, stavano cercando di aprire la porta, l'uomo ha esploso due colpi di ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Un agente della polizia municipale di Viareggio è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso nel primo pomeriggio a Torre del Lago, frazione del Comune della città toscana. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato esploso da una abitazione da parte di un uomo che si è poito in. L'agente ferito non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, si è rifiutato di aprire agli agenti della polizia municipale che si erano recati nell'abitazione per l'applicazione di un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). l'uomo che questo pomeriggio hato, colpendolo, undel fuoco che si trovava insieme ai vigili urbani. Secondo quanto riferito dalla polizia, mentre i vigili del fuoco, chiamati appositamente, stavano cercando di aprire la porta, l'uomo ha esploso due colpi di ...

