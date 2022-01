Quirinale, Meloni: “Confermiamo lealtà nei confronti degli alleati. No Berlusconi? Abbiamo proposte per costruire un’ampia convergenza” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come spieghiamo in un altro articolo, le strategie ed i propositi che ciascun schieramento politico sta approntando nella corsa al Quirinale, va ad intensificarsi di giorno in giorno. Stamattina ad aprire i ‘conciliaboli’ il ‘fronte progressista’ con Letta/Conte/Speranza, compatti nel no a Berlusconi ma aperti ad incontrare quelli del centrodestra per tirar fuori dal cilindro un nome autorevole, in grado di soddisfare tutti, così da non ‘distogliere’ Draghi dai pressanti impegni incontro ai quali dovrà ancora traghettare l’attuale maggioranza. E se nel pomeriggio ha avuto il vertice del Pd, nelle stese ore in via della Scrofa – sempre nella Capitale – si è riunito anche l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia. Meloni: “Fdi ha rinnovato la disponibilità, già ribadita nel corso dei vertici di coalizione, a sostenere la candidatura di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come spieghiamo in un altro articolo, le strategie ed i propositi che ciascun schieramento politico sta approntando nella corsa al, va ad intensificarsi di giorno in giorno. Stamattina ad aprire i ‘conciliaboli’ il ‘fronte progressista’ con Letta/Conte/Speranza, compatti nel no ama aperti ad incontrare quelli del centrodestra per tirar fuori dal cilindro un nome autorevole, in grado di soddisfare tutti, così da non ‘distogliere’ Draghi dai pressanti impegni incontro ai quali dovrà ancora traghettare l’attuale maggioranza. E se nel pomeriggio ha avuto il vertice del Pd, nelle stese ore in via della Scrofa – sempre nella Capitale – si è riunito anche l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia.: “Fdi ha rinnovato la disponibilità, già ribadita nel corso dei vertici di coalizione, a sostenere la candidatura di ...

Advertising

ItaliaViva : La partita del #Quirinale per un politico è la più difficile, è come la 'Champions League'. Meloni e Salvini non ri… - Corriere : Quirinale, Meloni: «Leali a Berlusconi: ma se rinuncia, nomi per convergenze più ampie» - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - ZenatiDavide : Quirinale: Meloni, se Berlusconi rinuncia nomi convergenze più ampie: Il dato è tratto. Senza troppi giri di parole… - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @pbersani @articoloUnoMDP @sole24ore @La7tv QUIRINALE: Per me Salvini voterà Mario Draghi ! La Meloni… -