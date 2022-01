Presidente della Repubblica 2022, quote e pronostici per le prossime elezioni: chi sarà il successore di Mattarella? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Presidente della Repubblica 2022, quote e pronostici per le prossime elezioni, si infiamma la partita per decidere chi sarà il successore di Mattarella. Meno di una settimana al primo voto ufficiale che dovrà eleggere il Capo dello Stato per i prossimi sette anni. L’incertezza però, mai come questa volta, è massima e azzardare previsioni è praticamente impossibile. In queste ore sui siti di scommesse impazzano le quote sui possibili candidati. Diamo uno sguardo. Presidente della Repubblica 2022: quote e pronostici Per i primi tre scrutini è prevista la maggioranza qualificata mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022)per le, si infiamma la partita per decidere chiildi. Meno di una settimana al primo voto ufficiale che dovrà eleggere il Capo dello Stato per i prossimi sette anni. L’incertezza però, mai come questa volta, è massima e azzardare previsioni è praticamente impossibile. In queste ore sui siti di scommesse impazzano lesui possibili candidati. Diamo uno sguardo.Per i primi tre scrutini è prevista la maggioranza qualificata mentre ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SERBIA: L’OMAGGIO DI BELGRADO A NOVAK DJOKOVIC ???? In segno di sostegno a Novak Djokovic, espulso dall'Australia,… - GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @EnricoLetta e @robersperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorev… - ladyonorato : Alle 15.30, diretta sul mio canale YouTube per commentare l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che au… - LeoBanchi : RT @avantibionda: Comunque vada, lo spettacolo d’intrattenimento dell’anno non sarà il festival di Sanremo, ma l’elezione del Presidente de… - M_Melkior : RT @FranceenItalie: In diretta il discorso del Presidente @EmmanuelMacron alla sessione plenaria del @Europarl_IT nell'ambito della preside… -