Perché Di Maio conferisce onorificenze di Stato a funzionari del Cremlino e a oligarchi russi? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2022 è Stato pubblicato un decreto del Presidente della Repubblica con cui «su proposta del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale… è conferita l’onorificenza Commendatore dell’Ordine della «Stella d’Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell’ordine» a «Evtukhov dott. Viktor Leonidovich» e a «Kostin dott. Andrey Leonidovich». I destinatari del prestigioso riconoscimento sono rispettivamente il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Industria e Commercio Estero della Federazione russa, e un banchiere e oligarca accusato di corruzione da Alexei Navalny. Con analogo decreto, il 28 maggio 2020, sempre su proposta del capo della Farnesina, era stata conferita la superiore onorificenza di Cavaliere di Gran Croce – mica solo di Commendatore: grandi oneri e grande onore! – dello ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2022 èpubblicato un decreto del Presidente della Repubblica con cui «su proposta del ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale… è conferita l’onorificenza Commendatore dell’Ordine della «Stella d’Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell’ordine» a «Evtukhov dott. Viktor Leonidovich» e a «Kostin dott. Andrey Leonidovich». I destinatari del prestigioso riconoscimento sono rispettivamente il sottosegretario dial Ministero dell’Industria e Commercio Estero della Federazione russa, e un banchiere e oligarca accusato di corruzione da Alexei Navalny. Con analogo decreto, il 28 maggio 2020, sempre su proposta del capo della Farnesina, era stata conferita la superiore onorificenza di Cavaliere di Gran Croce – mica solo di Commendatore: grandi oneri e grande onore! – dello ...

