Pam & Tommy: su Disney+ la storia del videotape a luci rosse di Pamela Anderson (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pamela Anderson (a sin) e Lily James Una storia d'amore, di crimine, di privacy violata. Uno scandalo a luci rosse iniziato quasi per dispetto e diventato poi di portata mondiale. Disney + racconta una storia per adulti, una di quelle accadute davvero. Sulla piattaforma streaming, dal 2 febbraio, sarà disponibile "Pam e Tommy", una produzione originale che porterà sul piccolo schermo l'incredibile vicenda del sex tape di Pamela Anderson e dell'allora marito Tommy Lee, avvenuta alla fine degli anni Novanta. Pam & Tommy – La vicenda In quell'epoca, quando ancora internet si stava sviluppando e le sue potenzialità (anche in senso negativo) erano ancora trascurate, si consumò un ...

