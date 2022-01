Non solo Diego Costa, la Salernitana può prendere un altro bomber! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arrivano importanti indiscrezioni di calciomercato in casa Salernitana. I granata, prossimi avversari del Napoli in campionato, sono ultimi in classifica a 10 punti e hanno bisogno di rinforzi per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. FOTO: Imago – Diego Costa Salernitana Calciomercato Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini avrebbe puntato due calciatori su tutti: Diego Costa e Burak Yilmaz, quest’ultimo in scadenza con il Lille. FOTO: Burak Yilmaz Salernitana Calciomercato ECCO IL TWEET: Non solo #DiegoCosta (che deciderà tra varie offerte). #Sabatini ha sondato anche Burak #Yilmaz, in scadenza con il #Lille— Alfredo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arrivano importanti indiscrezioni di calciomercato in casa. I granata, prossimi avversari del Napoli in campionato, sono ultimi in classifica a 10 punti e hanno bisogno di rinforzi per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. FOTO: Imago –Calciomercato Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini avrebbe puntato due calciatori su tutti:e Burak Yilmaz, quest’ultimo in scadenza con il Lille. FOTO: Burak YilmazCalciomercato ECCO IL TWEET: Non(che deciderà tra varie offerte). #Sabatini ha sondato anche Burak #Yilmaz, in scadenza con il #Lille— Alfredo ...

