Meloni ai vertici di FdI: «Sì a Berlusconi ma se rinuncia siamo pronti a convergenze più ampie» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Via libera alla candidatura di Silvio Berlusconi per il Colle. A condizione che l’ex premier ufficializzi la scelta. E dimostri di avere i numeri per giocare la partita. Giorgia Meloni ribadisce la linea già illustrata nei giorni scorsi. E lo fa, dopo aver riunito in via della Scrofa l’esecutivo di Fratelli d’Italia per mettere a punto la strategia per l’elezione del successore di Mattarella. In vista del prossimo vertice di centrodestra con il Cavaliere e Salvini, convocato per giovedì. All’incontro hanno preso parte tutti i big del partito, dai capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani a Ignazio La Russa e Fabio Rampelli. In collegamento video da Strasburgo anche il vicepresidente del gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti, FdI-Ecr. Meloni: sì alla candidatura di Berlusconi. siamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Via libera alla candidatura di Silvioper il Colle. A condizione che l’ex premier ufficializzi la scelta. E dimostri di avere i numeri per giocare la partita. Giorgiaribadisce la linea già illustrata nei giorni scorsi. E lo fa, dopo aver riunito in via della Scrofa l’esecutivo di Fratelli d’Italia per mettere a punto la strategia per l’elezione del successore di Mattarella. In vista del prossimo vertice di centrodestra con il Cavaliere e Salvini, convocato per giovedì. All’incontro hanno preso parte tutti i big del partito, dai capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani a Ignazio La Russa e Fabio Rampelli. In collegamento video da Strasburgo anche il vicepresidente del gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti, FdI-Ecr.: sì alla candidatura di...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni ai vertici di FdI: «Sì a Berlusconi ma se rinuncia siamo pronti a convergenze più ampie»… - ParliamoDiNews : mentana sferza la sinistra:ai vertici dell`europa donne di centrodestra- e la meloni... - Politica #mentana #sferza… - _DAGOSPIA_ : MENTANA SFERZA LA SINISTRA:AI VERTICI DELL'EUROPA DONNE DI CENTRODESTRA- E LA MELONI... - airone555 : RT @mruspandini: ?? Fratelli d’italia sul gradino più alto del podio per NOTO sondaggi, in una rilevazione commissionata per il programma Po… - marcoranieri72 : RT @mruspandini: ?? Fratelli d’italia sul gradino più alto del podio per NOTO sondaggi, in una rilevazione commissionata per il programma Po… -