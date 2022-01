Marchisio | il momento esatto in cui ha fatto la storia della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Claudioè stato uno dei simbolie nel 2011 segnò una doppietta che lo fece entrare ancora di più nella. Getty ImagesQuando si parla di juventinità è veramente difficile non pensare a Claudio, un campione che ha saputo mettere anima e corpo nella causaVecchia Signora diventando uno dei giocatori più amati di sempre. La suad’amore per i colori bianconeri iniziò da giovanissimo, quando infatti venne inserito nel settore giovanile a soli sette anni facendo tutta la trafila e diventando così un pezzo fondamentalejuventina. Il debutto in prima squadra avvenne nel 2006, quando Madama era relegata in Serie B in seguito al caso Calciopoli e dopo un anno di prestito a Empoli, ...