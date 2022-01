M5S, Grillo ai suoi: “Coscienza pulita, amareggiato per tempi inchiesta” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo descrivono molto amareggiato, basso profilo e poca voglia di parlare. A chi lo ha raggiunto ieri, Beppe Grillo ha detto semplicemente di avere la “Coscienza pulita” riguardo l’inchiesta della Procura di Milano che lo vede coinvolto, dicendosi “dispiaciuto e amareggiato per i tempi” dell’indagine, raccontano all’Adnkronos fonti vicine al garante del M5S. Oltre alla chiamata del leader del Movimento Giuseppe Conte, nella serata di ieri, tanti i messaggi di solidarietà arrivati a Grillo dai 5 Stelle, non solo parlamentari ma anche membri del governo e del sottogoverno. “Non ho mai aiutato alcun concessionario nella mia azione di ministro. Con Moby e Tirrenia parlano i fatti per il sottoscritto: zero proroghe delle concessioni e gare pubbliche”, dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo descrivono molto, basso profilo e poca voglia di parlare. A chi lo ha raggiunto ieri, Beppeha detto semplicemente di avere la “” riguardo l’della Procura di Milano che lo vede coinvolto, dicendosi “dispiaciuto eper i” dell’indagine, raccontano all’Adnkronos fonti vicine al garante del M5S. Oltre alla chiamata del leader del Movimento Giuseppe Conte, nella serata di ieri, tanti i messaggi di solidarietà arrivati adai 5 Stelle, non solo parlamentari ma anche membri del governo e del sottogoverno. “Non ho mai aiutato alcun concessionario nella mia azione di ministro. Con Moby e Tirrenia parlano i fatti per il sottoscritto: zero proroghe delle concessioni e gare pubbliche”, dice ...

