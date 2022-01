Lo spettacolare teaser trailer di Vikings Valhalla su Netflix con l’assalto al London Bridge video

Advertising

comingsoonit : Arriva il 25 febbraio su #Netflix #VikingsValhalla, lo spin-off di Vikings ambientato oltre 100 anni dopo la serie… -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolare teaser

ComingSoon.it

Unotrailer in cui alcuni dei Vichingi più famosi della storia attaccano e fanno a pezzi addirittura il London Bridge introduce Vikings: Valhalla , lo spin - off sequel di Vikings che ...Vikings: Valhalla arriverà sugli schermi di Netflix il 25 febbraio e il nuovotrailer regala delle anticipazioni riguardanti unascena d'azione. Nel video pubblicato online si assiste infatti all'attacco al London Bridge compiuto dai vichinghi in cerca di ...Lo spin-off di Vikings, ambientato oltre un secolo dopo la serie originale, debutterà in streaming il 25 febbraio.Netflix ha condiviso un nuovo teaser trailer di Vikings: Valhalla, la serie che debutterà in streaming il 25 febbraio. Vikings: Valhalla arriverà sugli schermi di Netflix il 25 febbraio e il nuovo tea ...