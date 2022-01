Le condizioni del centrosinistra al centrodestra per eleggere un un presidente condiviso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Due ore di confronto in casa di Giuseppe Conte, a due passi da Piazza di Spagna, non scioglie i nodi legati alla proposta del centrosinistra sul candidato al Quirinale. Per farlo, spiegano i tre leader, occorrerà aspettare che vengano tolti di mezzo le "candidature di parte", come sottolinea Conte. Ovvero quella di Silvio Berlusconi. È questo il nodo che il centrosinistra spera di sciogliere nel giro di poche ore, quante ce ne vogliono perché gli interlocutori di centrodestra tolgano dal tavolo questa ipotesi e si predispongano a discutere di una candidatura condivisa. Il segretario dem, lasciando la casa di Conte, dice chiaramente che "non c'è alcuna intesa su un nome", al momento, ma che "se ne parlerà con il centrodestra nei prossimi giorni". Una linea confermata anche da Giuseppe Conte: "Avrete sicuramente ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Due ore di confronto in casa di Giuseppe Conte, a due passi da Piazza di Spagna, non scioglie i nodi legati alla proposta delsul candidato al Quirinale. Per farlo, spiegano i tre leader, occorrerà aspettare che vengano tolti di mezzo le "candidature di parte", come sottolinea Conte. Ovvero quella di Silvio Berlusconi. È questo il nodo che ilspera di sciogliere nel giro di poche ore, quante ce ne vogliono perché gli interlocutori ditolgano dal tavolo questa ipotesi e si predispongano a discutere di una candidatura condivisa. Il segretario dem, lasciando la casa di Conte, dice chiaramente che "non c'è alcuna intesa su un nome", al momento, ma che "se ne parlerà con ilnei prossimi giorni". Una linea confermata anche da Giuseppe Conte: "Avrete sicuramente ...

