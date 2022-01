Il Lotto premia due giocatori | centrate quaterne da sogno

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scatta la festa grande per dueche grazie alhanno incassato premi da. Centrare dueimportanti. I dettagli Si fa ancora festa con il, che anche con il concorso del 18 gennaio non si è smentito. Regalando centinaia di premi importanti in tante città. Su tutte hanno potuto dare il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

emiliaromagnago : Il Lotto premia l’Emilia Romagna: centrate vincite per oltre 41 mila euro #emiliaromagna - zazoomblog : Il Lotto premia due regioni: quaterne superiori ai 100mila euro - #Lotto #premia #regioni: #quaterne - CorriereRomagna : Il Lotto premia Rimini: vincita da 14.250 euro - - PressGiochi : Lotto: la ruota di Bari premia Trento con ben 224mila euro: - primogiornale : Il Lotto premia la città di Verona: nel concorso dell’11 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate due… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto premia

RiminiToday

... in provincia di Roma, e a Spoltore le più alte vincite registrate alnell'ultimo concorso, ... Il 10eLottoinvece Vibo Valentia con 50 mila euro, grazie ad un nove ottenuto mettendo in ...PALERMO - llla Sicilia con una doppietta. Nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato bottino complessivo di oltre 46mila euro: si festeggia a Catania con una vincita da 23.Scatta la festa grande per due giocatori che grazie al Lotto hanno incassato premi da sogno. Centrare due quaterne importanti. I dettagli ...Il Lotto premia la Sicilia con una doppietta. Nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato bottino complessivo di oltre 46mila euro: si festeggia a Cata ...