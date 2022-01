I detenuti “trattati” con l’Ivermectina senza saperlo fanno causa all’Arkansas | come una bufala diventa un caso giudiziario

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Viene utilizzatoanti-parassitario veterinario e per la sverminazione dei cavalli. Ma qualcuno ha messo in giro la voce che possa curare anche il Covid,alcuna prova e arrecando danni a chi ha deciso di seguire quell’indicazione smentita dalla scienza. La storia delutilizzata per trattare le persone infettate dal Sars-CoV-2 va avanti da diversi mesi e qualcuno è stato costretto (in tutti i sensi) a provare sulla propria pelle gli effetti di quel farmaco che non serve sicuramente per curare l’infezione. E così dagli Stati Uniti arriva una vicenda paradossale che mostraanche molti medici si siano affidati a strambe e strampalate teorie lette sui social, dando un calcio alla scienza. LEGGI ANCHE > I siti che offrivano «medicinali contro il Covid»: i Nas ne oscurano 30 Perché ...