Ha riempito Striscia la Notizia | siluro contro Laura Chiatti | cosa mostrano | roba spinta | Guarda

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)lanon risparmia nessuno dei vip del mondo del cinema e dello spettacolo in generale, soprattutto quando si tratta di passarli al temutissimo scanner-test della rubrica “Fatti e Rifatti”. Stavolta il tg satirico di Canale 5, ideato da Antonio Ricci e condotto ancora una volta dalla coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ha messo nel suo mirino la bellissima attrice. Quest'ultima è ormai molto affermata nel panorama italiano e ha da poco finito di girare il suo ultimo film, che tra l'altro presenta una caratteristica molto particolare: è il primo insieme a suo marito, il regista Marco Bocci. E ovviamentenon ha perso occasione per ironizzare sulla faccenda: “Si tratta di un'esperienza particolare, anche perché di solito sono le donne a dire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : riempito Striscia

Corriere dello Sport

La notizia della guarigione di Roberto Lipari hadi gioia i suoi fan dopo essere risultato positivo al Covid - 19 ed essere stato ricoverato in ospedale. Dopo l'esperienza di, ora è ritornato protagonista a "Le Iene". Con il suo ...Da 42 anni non si vedeva unadi successi a porta inviolata, come quella dell'Inter. Sei ... in condizioni normali, avrebbe invece- come d'abitudine - ogni singolo seggiolino del ...CASTELLEONE - Neanche la domenica più fredda dell’inverno è riuscita a fermare il ritorno del Mercatino e l’appuntamento con una passione. Freddo, gelo e anche Covid hanno sì ridotto le presenze, sia ...