Daniel Radcliffe sarà “Weird Al” Yankovic nel film biopic

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)si prepara ad un nuovo ruolo cinematografico. Lasciando da parte Harry Potter, che di recente ha entusiasmato i fan con una specialissima reunion, l’attore ha ottenuto il ruolo diAlin un. Intitolato: The AlStory, ilè una produzione di The Roku Channel, per cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il maghetto più famoso e amato del mondo è pronto a interpretare una delle celebrità più 'strane' del mondo: è stato infatti reso noto che, star di Harry Potter , darà il volto niente meno che a Alfred Matthew Yankovic , meglio noto come 'Weird Al' . Icona pop e delle parodie, la storia di uno dei più grandi musicisti ...Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti, Harry Potter , Weird Al Yankovic La fotografia dell'articolo è ...Una scelta peculiare e che di sicuro farà discutere: sarà proprio Daniel Radciffe a dare il volto a Weird Al Yankovic, il famoso ...Sarà Daniel Radcliffe a interpretare "Weird Al" Yankovic in un nuovo film sulla vita e la carriera del comico-musicista americano. Il biopic, intitolato “Weird: The Al Yankovic Story” e che vedrà l’at ...