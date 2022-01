Covid, ultime news. Occupazione terapie intensive cala in sei Regioni, stabile in 12. LIVE (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte, come riporta Agenas. Al via intanto il tavolo di confronto con il governo per il cambio delle norme su quarantena e conteggio dei casi di coronavirus. Secondo il sottosegretario alla Salute Costa, "il sistema dei colori può essere superato. Rimanga solo la zona rossa". Dai dati dell'Oms emerge come l'Italia sia al quarto posto nel mondo per numero di contagi negli ultimi 7 giorni (oltre 1,2 milioni, +25% rispetto alla settimana precedente) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte, come riporta Agenas. Al via intanto il tavolo di confronto con il governo per il cambio delle norme su quarantena e conteggio dei casi di coronavirus. Secondo il sottosegretario alla Salute Costa, "il sistema dei colori può essere superato. Rimanga solo la zona rossa". Dai dati dell'Oms emerge come l'Italia sia al quarto posto nel mondo per numero di contagi negli ultimi 7 giorni (oltre 1,2 milioni, +25% rispetto alla settimana precedente)

