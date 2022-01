Condanna Miccoli, l’avvocato: “Non è contento ma resiste. Tifosi vicini? Fabrizio…” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'avvocato Antonio Savoia, legale dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, racconta il modo in cui l'ex numero 10 rosanero sta vivendo il periodo di detenzione nel carcere di Rovigo dopo la sentenza di Condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'avvocato Antonio Savoia, legale dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio, racconta il modo in cui l'ex numero 10 rosanero sta vivendo il periodo di detenzione nel carcere di Rovigo dopo la sentenza didefinitiva a 3 anni e 6 mesi

Advertising

Mediagol : Condanna Miccoli, l’avvocato: “Non è contento ma resiste. Tifosi vicini? Fabrizio…” - ViteAnto : RT @PalermoToday: Da capitano del Palermo a detenuto, la vita in cella di Miccoli: 'Non è contento, ma sta resistendo' - PalermoToday : Da capitano del Palermo a detenuto, la vita in cella di Miccoli: 'Non è contento, ma sta resistendo'… -