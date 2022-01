"Come evolverà la pandemia". Anthony Fauci, l'ultima drammatica profezia sul Covid: la guerra è persa? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni è tornato a farsi sentire, più volte, Anthony Fauci, il super-consulente della Casa Bianca nella lotta al Covid, l'esperto che non sbaglia mai: ad oggi, ha azzeccato quasi tutte le previsioni sul futuro e sull'andamento della pandemia. E ora, Fauci, spiega che è ancora troppo presto per cantare vittoria. Intervenuto da remoto al World Economic Forum di Davos, ha spiegato che "siamo ancora in quella che può essere considerata la prima delle cinque fasi della pandemia cioè il momento in cui tutto il mondo viene colpito in modo molto negativo dal virus, a questa situazione seguono le fasi di rallentamento, controllo, eliminazione e sradicamento". E ancora, Fauci ha detto di essere convinto che il Covid "verrà eliminato ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni è tornato a farsi sentire, più volte,, il super-consulente della Casa Bianca nella lotta al, l'esperto che non sbaglia mai: ad oggi, ha azzeccato quasi tutte le previsioni sul futuro e sull'andamento della. E ora,, spiega che è ancora troppo presto per cantare vittoria. Intervenuto da remoto al World Economic Forum di Davos, ha spiegato che "siamo ancora in quella che può essere considerata la prima delle cinque fasi dellacioè il momento in cui tutto il mondo viene colpito in modo molto negativo dal virus, a questa situazione seguono le fasi di rallentamento, controllo, eliminazione e sradicamento". E ancora,ha detto di essere convinto che il"verrà eliminato ma non ...

