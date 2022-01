Bobo Tv, Cassano-Adani in coro: "Ad oggi il Napoli ha più qualità del Milan. Lotterà per lo Scudetto" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'ottimo avvio in questo 2022 del Napoli, sancisce di fatto l'ottimo stato di salute della squadra di Luciano Spalletti, che sembra aver ritrovato la retta via. Nel consueto appuntamento su Twitch... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'ottimo avvio in questo 2022 del, sancisce di fatto l'ottimo stato di salute della squadra di Luciano Spalletti, che sembra aver ritrovato la retta via. Nel consueto appuntamento su Twitch...

Advertising

Pall_Gonfiato : Bobo Tv, Cassano tuona: 'Ad oggi il Napoli ha più qualità del Milan. Lotterà per lo Scudetto' - maremmamaiaIa : RT @ruotebucate: “non siamo al bar dello sport” letteralmente seghe a chiunque sudamericano, cassano che non capisce un cazzo, ventola che… - Ilrevenant104 : RT @ruotebucate: “non siamo al bar dello sport” letteralmente seghe a chiunque sudamericano, cassano che non capisce un cazzo, ventola che… - fran20042007 : RT @ruotebucate: “non siamo al bar dello sport” letteralmente seghe a chiunque sudamericano, cassano che non capisce un cazzo, ventola che… - Eamlaen : RT @ruotebucate: “non siamo al bar dello sport” letteralmente seghe a chiunque sudamericano, cassano che non capisce un cazzo, ventola che… -