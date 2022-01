Berlusconi resta a Milano | ' congelato' il vertice di centrodestra sul Quirinale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Silvioad Arcore, ildicon Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si sarebbe dovuto tenere giovedì 20 gennaio non è stato convocato e al momento risulta in stand by. Dalla Lega a Fratelli d'Italia ai centristi la convinzione che prevale è che la candidatura disia su un binario morto, "ma - spiega una fonte parlamentare di FI - bisognerà vedere chi avrà il coraggio di dire al Cavaliere l'indisponibilità dei suoi alleati". Perché al momento il leader azzurro e' ancora fermo.è rimasto ae ilè ''. Secondo fonti parlamentari FI l'ex premier oscilla tra la tentazione di evitare la conta e la determinazione a chiedere una prova di lealta' da parte ...

Per oraa Milano. Gli alleati dinon hanno infatti ricevuto alcuna convocazione : la riunione potrebbe slittare al fine settimana, ma c'è chi ritiene che potrebbe addirittura non ...Silvionon andrà a Roma il 20 gennaio, giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il vertice della ... New York Times: potrà estendere periodo d'oro Italia Il centrosinistra, ancora diviso,...Nel giorno in cui il fronte progressista si vede per fare il punto sulla partita del Colle, salta il vertice di centrodestra che avrebbe dovuto ...In cerca di un candidato comune, aperti al confronto con il centrodestra, ma divisi sulle sorti di Mario Draghi. Il primo vertice congiunto in vista del voto per il Quirinale dell'area di centrosinist ...