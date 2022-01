Addio alla legge nazista: in Germania dare informazioni sull’aborto non sarà più reato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Governo tedesco abolirà il divieto per i medici di diffondere informazioni sull’aborto. Badate bene, non si parla della pratica in sé dell’interruzione di gravidanza, bensì dell’ informazioni in merito, su come procedere, a chi rivolgersi quando e così via. Sembrerà una decisione anacronistica ma in effetti… lo è! Basti pensare che diffondere informazioni sulle pratiche abortive è un reato previsto dall’articolo 219a del Codice Penale risalente addirittura all’epoca nazista. Il nuovo governo tedesco si propone di depenalizzare la possibilità di fornire informazioni sull’aborto per i medici Dal lontano 1933, infatti, ai medici tedeschi è vietato fornire qualunque informazione sulla possibilità di abortire e su tutti i metodi a disposizione per ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Governo tedesco abolirà il divieto per i medici di diffondere. Badate bene, non si parla della pratica in sé dell’interruzione di gravidanza, bensì dell’in merito, su come procedere, a chi rivolgersi quando e così via. Sembrerà una decisione anacronistica ma in effetti… lo è! Basti pensare che diffonderesulle pratiche abortive è unprevisto dall’articolo 219a del Codice Penale risalente addirittura all’epoca. Il nuovo governo tedesco si propone di depenalizzare la possibilità di fornireper i medici Dal lontano 1933, infatti, ai medici tedeschi è vietato fornire qualunque informazione sulla possibilità di abortire e su tutti i metodi a disposizione per ...

