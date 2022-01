Violenza a Testaccio | studentessa americana stordita con droga dello stupro?

(Di martedì 18 gennaio 2022)violentata a, Roma: ipotesi. La ragazza, 19 enne che frequenta la John Cabot University, ha raccontato di essere stata stuprata il 15 ottobre scorso dopo esser statata con il Ghb, la cosiddetta. Per l’accusa ci sarebbe un indagato: un uomo di 30 anni, ma di lui non vi è più traccia. Sarebbe sparito insieme a gioielli e soldi della ragazza. L’incubo sarebbe iniziato quando l’uomo le avrebbe offerto da bere al termine di una serata tra amiche. Da lì, i riflessi e i ricordi della vittima si sarebbero appannati, fino al ritrovarsi in una stanza buia a letto con un uomo. La richiesta di chiarimenti: poi, il tentativo della fuga col trentenne a ...

...centrale dila vicenda risale al 15 ottobre 2021 gli investigatori stanno indagando per rintracciare l'uomo che potrebbe avere utilizzato la cosiddetta droga dello stupro e dopo la...... la 19enne si è presentata in Ospedale, dove i medici hanno riscontrato i segni di una... Il gruppo aveva deciso di trascorrere una serata in un locale difrequentato da giovani ...Una studentessa statunitense di 19 anni ha denunciato di essere stata drogata e violentata a Roma da un giovane trentenne, che avrebbe conosciuto la sera prima in un locale nel quartiere centrale di T ...Ecco perché chi indaga non esclude che la vittima, possa essere stata drogata con il ghb, sostanza inodore e incolore, che causa stato confusionale e perdita del senso della realtà. La studentessa, se ...