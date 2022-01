Sgarbi molla Berlusconi: “E’ triste, ha capito che non può farcela”. Poi difende il No vax Djokovic (Di martedì 18 gennaio 2022) Sempre controcorrente, Vittorio Sgarbi, anche sul caso del No vax Novak Djokovic, costretto a lasciare l’Australia e il torneo di tennis del Grande Slam per non essersi vaccinato contro il Covid. Tra una telefonata e l’altra in aiuto di Silvio Berlusconi al Colle, Sgarbi si è espresso con ironia in favore del tennista serbo, nella bufera in tutto il mondo tranne che in Serbia, dove è un idolo nazionale. “Novak Djokovic un pessimo esempio?”. Sgarbi non considera Novak Djokovic un pessimo esempio “Ho letto moltissimi commenti di moltissimi personaggi che dicono che Novak Djokovic è un pessimo esempio per i giovani. Confermo. Non fuma, non beve, non si droga, è vegano, non va a puttane, non fa risse, si allena dalla mattina alla sera, fa beneficenza, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sempre controcorrente, Vittorio, anche sul caso del No vax Novak, costretto a lasciare l’Australia e il torneo di tennis del Grande Slam per non essersi vaccinato contro il Covid. Tra una telefonata e l’altra in aiuto di Silvioal Colle,si è espresso con ironia in favore del tennista serbo, nella bufera in tutto il mondo tranne che in Serbia, dove è un idolo nazionale. “Novakun pessimo esempio?”.non considera Novakun pessimo esempio “Ho letto moltissimi commenti di moltissimi personaggi che dicono che Novakè un pessimo esempio per i giovani. Confermo. Non fuma, non beve, non si droga, è vegano, non va a puttane, non fa risse, si allena dalla mattina alla sera, fa beneficenza, è ...

