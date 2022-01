Scuola, Giannelli (presidi): “280mila classi in didattica mista, studenti destabilizzati” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Attendiamo con ansia i dati del Ministero dell’istruzione. Fermo restando che è giusto e corretto che competa al Ministero dare i dati, in base a quanto riferitoci dai nostri colleghi in Italia il 70 per cento delle classi è in didattica digitale integrata. Su 400mila classi totali, dunque 280mila sono in ddi”. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli che rispondendo all’Adnkronos sul numero degli studenti in dad afferma: “Difficile da dirsi quanti stanno a casa e quanti a Scuola. Ma ci sono classi con appena sei alunni in presenza. Dunque la ddi è una soluzione illusoria che tra l’altro non funziona”. “Un conto è insegnare in presenza e un altro a distanza – spiega Giannelli – ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “Attendiamo con ansia i dati del Ministero dell’istruzione. Fermo restando che è giusto e corretto che competa al Ministero dare i dati, in base a quanto riferitoci dai nostri colleghi in Italia il 70 per cento delleè indigitale integrata. Su 400milatotali, dunquesono in ddi”. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale, Antonelloche rispondendo all’Adnkronos sul numero degliin dad afferma: “Difficile da dirsi quanti stanno a casa e quanti a. Ma ci sonocon appena sei alunni in presenza. Dunque la ddi è una soluzione illusoria che tra l’altro non funziona”. “Un conto è insegnare in presenza e un altro a distanza – spiega– ...

