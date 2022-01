Sarebbe bello dare tutta la colpa alla minoranza no vax | la realtà però è un po’ diversa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) di Alberto Siculella, semplice, facile, ridurre tuttodi unatroppo semplicela caccia all’untore, al nemico in carne ed ossa, ma scopriremmo che ci abbiamo già provato, e ci è andata sempre male. Abbiamo provato a farlo con i cinesi, con i migranti. Poi abbiamo scoperto che il virus è più mutevole e democratico di Salvini, che viaggia in prima classe, che non guarda a lauree o lavori, che può essere contagioso e contagiato ognuno di noi. Certo, cedere all’odio verso i no vax è semplice, basta guartv, leggere giornali, ascoltare opinionisti in radio e seguire le conferenze stampa di Draghi che predica coesione e unità, ma divide e lacera, per credere convintamente che 5 milioni di non vaccinati ...