Robert, ucciso a 17 anni a Trieste: indagata la ragazza contesa tra Alì e la vittima (Di martedì 18 gennaio 2022) Trieste - Ultime notizie sull'imcidio di Robert Trajkovic , il 17enne strangolato con un laccio tra il 7 e l'8 gennaio proprio da Alì, il 21enne reo confesso. La ragazza contesa tra Alì e Robert ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022)- Ultime notizie sull'imcidio diTrajkovic , il 17enne strangolato con un laccio tra il 7 e l'8 gennaio proprio da Alì, il 21enne reo confesso. Latra Alì e...

Advertising

Gazzettino : Diciassettenne ucciso a Trieste, la ragazza contesa fra Robert e Alì finisce nel registro degli indagati - TgrRaiFVG : Domani l'autopsia sul corpo di Robert Tràikovic, ucciso a Trieste da un coetaneo, indagata per favoreggiamento la f… - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Trieste. Robert, 17 anni, ucciso per gelosia? - #LaVitainDiretta - il_piccolo : Ucciso a Trieste, i genitori di Alì alla famiglia di Robert: «Vi cediamo la nostra casa» - il_piccolo : Robert ucciso a Trieste: «Alì deve stare in cella perché può reiterare il reato» -