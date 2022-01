Renzi usa il Quirinale per fare sarcasmo su Bersani e dare consigli a Salvini e Meloni (Di martedì 18 gennaio 2022) Bersani e Conte. Ormai sono diventati il bersaglio quotidiano del sarcasmo di Renzi che cerca (inutilmente) di farli passare per incapaci. Per quanto riguarda Bersani basterebbe vedere quanto prese ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022)e Conte. Ormai sono diventati il bersaglio quotidiano deldiche cerca (inutilmente) di farli passare per incapaci. Per quanto riguardabasterebbe vedere quanto prese ...

Advertising

globalistIT : Negli ultimi giorni il capo di Italia Viva ha ricordato in maniera ossessiva che l'ex segretario del Pd sbagliò a p… - fabrizios79 : RT @Soppressatira: Renzi usa le % per dimostrare che il suo è un grande partito, come i no-vax le usano per dimostrare che i vaccini non fu… - Antonin50422939 : Leggevo stamattina il piano B di Salvini é pazzesco chi si crede di essere un padre eterno accordi con i morti vive… - LaLuvi2 : Ogni volta che un renziano usa le percentuali, un professore di statistica si suicida #Renzi e #ItaliaViva… - PietroVabai : RT @Soppressatira: Renzi usa le % per dimostrare che il suo è un grande partito, come i no-vax le usano per dimostrare che i vaccini non fu… -