Quirinale: Serracchiani, 'con M5s dialogo costante, su comportamenti nei voti decideremo' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Il M5s e il Pd hanno un dialogo aperto e costante. Stiamo ragionando in Parlamento su riforme sulle quali troviamo sempre un compromesso, è un lavoro prezioso per il Paese". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando di Quirinale. Sull'atteggiamento da tenere nei diversi scrutini "non abbiamo ancora deciso, molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore, ci sono incontri importanti. Sicuramente prenderemo una decisione sul comportamento da tenere", ha spiegato la capogruppo alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Il M5s e il Pd hanno unaperto e. Stiamo ragionando in Parlamento su riforme sulle quali troviamo sempre un compromesso, è un lavoro prezioso per il Paese". Lo ha detto Deboraa Rainews24 parlando di. Sull'atteggiamento da tenere nei diversi scrutini "non abbiamo ancora deciso, molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore, ci sono incontri importanti. Sicuramente prenderemo una decisione sul comportamento da tenere", ha spiegato la capogruppo alla Camera.

Advertising

zazoomblog : Quirinale: Serracchiani (Pd) pronti a fare nome per larga maggioranza anche con centrodestra - #Quirinale:… - TV7Benevento : Quirinale: Serracchiani, 'con M5s dialogo costante, su comportamenti nei voti decideremo'... - TV7Benevento : Quirinale: Serracchiani (Pd), 'pronti a fare nome per larga maggioranza anche con centrodestra'... - TV7Benevento : Quirinale: Serracchiani (Pd), 'per voto positivi non ci sono condizioni sicurezza'... - censore_ : RT @censore_: Il #pdnetwork vuole una donna al quirinale. Queste sono solo alcune eccellenze che il pd può mettere in campo: #cirinna #ser… -