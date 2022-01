Quirinale, l’indagine su Grillo imbarazza il M5s. Fonti parlamentari: «Un’altra tegola che ci piove addosso» (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Movimento 5 Stelle sta definendo gli ultimi dettagli sulla strategia da seguire per il voto al Quirinale. Una scelta difficile, visto che non è ancora chiaro il nome da portare. Nel mezzo di questo processo decisionale ora irrompe l’indagine su Beppe Grillo, accusato di traffico di influenze illecite per i suoi legami con l’armatore Vincenzo Onorato e la sua società Moby spa. Un parlamentare del M5s, parlando con l’agenzia stampa Ansa, ha commentato così la notizia: «Questa è Un’altra tegola che ci piove sulla testa in un momento già molto complicato». A firmare con il loro nome le dichiarazioni sono in pochi. C’è Luigi Gallo, deputato vicino a Grillo, che comunque lo difende: «La vita di Beppe parla di un italiano al servizio degli altri e mai di interessi ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Movimento 5 Stelle sta definendo gli ultimi dettagli sulla strategia da seguire per il voto al. Una scelta difficile, visto che non è ancora chiaro il nome da portare. Nel mezzo di questo processo decisionale ora irrompesu Beppe, accusato di traffico di influenze illecite per i suoi legami con l’armatore Vincenzo Onorato e la sua società Moby spa. Un parlamentare del M5s, parlando con l’agenzia stampa Ansa, ha commentato così la notizia: «Questa èche cisulla testa in un momento già molto complicato». A firmare con il loro nome le dichiarazioni sono in pochi. C’è Luigi Gallo, deputato vicino a, che comunque lo difende: «La vita di Beppe parla di un italiano al servizio degli altri e mai di interessi ...

