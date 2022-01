Quirinale, Lavitola: “Dal Misto non più voti al Cav, Salvini ormai punta su Pera”? (Di martedì 18 gennaio 2022) “Un’associazione di giovani cattolici, molto vicini al Vaticano, oggi ha fatto un incontro, a cui ha preso parte anche un alto prelato, ed è emerso che dei 57 parlamentari del gruppo Misto fra Camera e Senato, 43 erano stati contattati dai cosiddetti ‘cacciatori di scoiattoli’ e avevano dato, in linea di massima, una disponibilità per votare Berlusconi. Il problema è che questi 43 si sono posti un problema, vale a dire: ma se per tre anni gli stessi parlamentari e ministri di Berlusconi facevano fatica a suPerare il ‘cerchio magico’ e contattare il Cav quando non era più nemmeno premier ma solo leader di partito, quando mai noi riusciremo ad avere un rapporto continuativo con il Berlusconi presidente della Repubblica eletto grazie a noi? Che garanzie possiamo aspettarci? Ora è lui che ci chiama, dicono, ma quando salirà al ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “Un’associazione di giovani cattolici, molto vicini al Vaticano, oggi ha fatto un incontro, a cui ha preso parte anche un alto prelato, ed è emerso che dei 57 parlamentari del gruppofra Camera e Senato, 43 erano stati contattati dai cosiddetti ‘cacciatori di scoiattoli’ e avevano dato, in linea di massima, una disponibilità per votare Berlusconi. Il problema è che questi 43 si sono posti un problema, vale a dire: ma se per tre anni gli stessi parlamentari e ministri di Berlusconi facevano fatica a sure il ‘cerchio magico’ e contattare il Cav quando non era più nemmeno premier ma solo leader di partito, quando mai noi riusciremo ad avere un rapporto continuativo con il Berlusconi presidente della Repubblica eletto grazie a noi? Che garanzie possiamo aspettarci? Ora è lui che ci chiama, dicono, ma quando salirà al ...

Advertising

telodogratis : Quirinale, Lavitola: “Dal Misto non più voti al Cav, Salvini ormai punta su Pera”? - sulsitodisimone : Quirinale, Lavitola: 'Dal Misto non più voti al Cav, Salvini ormai punta su Pera'? - fisco24_info : Quirinale, Lavitola: 'Dal Misto non più voti al Cav, Salvini ormai punta su Pera'?: 'Un’associazione di giovani cat… - italiaserait : Quirinale, Lavitola: “Dal Misto non più voti al Cav, Salvini ormai punta su Pera”? - ParliamoDiNews : Nicola Lavitola, l`impensabile alleato di Berlusconi sul Quirinale: `A cena al ristorante...` – Libero Quotidiano… -