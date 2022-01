Possono gli insegnanti ricorrere contro il dimensionamento scolastico se si teme di essere trasferiti di sede? Ecco cosa dice il Tar (Di martedì 18 gennaio 2022) Diversi docenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, 20 gennaio 2021 , con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli stessi in primo grado (oltre ad altri ricorrenti che però non hanno interposto appello) ed avente ad oggetto la impugnazione degli atti in relazione all’intervento di riorganizzazione della rete scolastica di riferimento. Si pronuncia il Consiglio di Stato del 10 gennaio 2022 N. 00156/2022 respingendo il ricorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Diversi docenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, 20 gennaio 2021 , con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli stessi in primo grado (oltre ad altri ricorrenti che però non hanno interposto appello) ed avente ad oggetto la impugnazione degli atti in relazione all’intervento di riorganizzazione della rete scolastica di riferimento. Si pronuncia il Consiglio di Stato del 10 gennaio 2022 N. 00156/2022 respingendo il ricorso. L'articolo .

