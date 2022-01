Martedi 18 Gennaio 2022 Sky Cinema | Futura

Leggi su digital-news

(Di martedì 18 gennaio 2022) The November ManPierce Brosnan e Olga Kurylenko in un teso spy-action. Un ex agente della CIA torna in azione per salvare la vita di una donna coinvolta in una congiura, sfidando il suo ex allievo.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Lamberto Sanfelice dirige una storia...