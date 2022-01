Malore per un deputato di FdI alla Camera: seduta sospesa (Di martedì 18 gennaio 2022) Federico Mollicone, deputato di FdI, ha perso conoscenza durante la votazione sulla questione di fiducia alla Camera sul Green pass Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Federico Mollicone,di FdI, ha perso conoscenza durante la votazione sulla questione di fiduciasul Green pass

Ultime Notizie dalla rete : Malore per Green pass, malore in Aula per Federico Mollicone di Fratelli d'Italia Federico Mollicone di Fratelli d'Italia ha accusato un malore nell'Aula della Camera durante la discussione sulla questione di fiducia posta dal governo sul dl Covid - Green pass. Il deputato aveva finito da poco il suo intervento proprio sull'ordine del ...

