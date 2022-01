L’età del capo dello Stato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) In base all’articolo 84 della Carta costituzionale può essere elettoogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni. È venuta l’ora di aggiungere qualche parola fissando anche il limite massimo di età. Attingendo dalla Chiesa, al Motu proprio di Papa Francesco “Imparare a congedarsi”, compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana, i prelati superiori della Curia Romana e i vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la loro rinuncia al Sommo Pontefice. Fatte le debite e opportune distanze con la Chiesa, gli incarichi in politica sono funzioni di servizio verso l’amministrazione pubblica che dovrebbero fissare oltre i limiti di mandato anche quelli della cifra anagrafica (75 – 77 anni) per le figure apicali ...