Lazio-Udinese | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2021 2022

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per glidi finale di. All’Olimpico i biancocelesti ospitano i bianconeri in una sfida che mette in palio il passaggio del turno ai quarti di finale dellanazionale. Un obiettivo importante per entrambe, ma che per i padroni di casa diventa una sorta di imperativo categorico. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di martedì 18 gennaio.sarà visibile su1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. SportFace.

Abbiamo risolto i problemi, non so dove nascono le vostre domande". É un Igli Tare arrabbiato quello che parla prima del match tra Lazio e Udinese di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset, il ds ha ...