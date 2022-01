Il Torino piazza il colpo in attacco: arriva dal Milan! (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, riferite da Sky Sport. La trattativa tra il Milan ed i Granata per il prestito di Pietro Pellegri ha raggiunto la fumata bianca. Prima però, il Milan vuole assicurarsi il cartellino del giovane attaccante acquistandolo a titolo definitivo dal Monaco, per circa sette milioni di euro. L’ attaccante classe 2001 ha trovato finora poco spazio tra le fila dei rossoneri, chiuso dai più esperti Ibrahimovic e Giroud. Al Torino ritroverà Juric che gli ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico, lasciandolo esordire a soli 15 anni in Serie A. Pellegri Milan TorinoPellegri riabbraccia Juric per ritrovare minutaggio e fiducia Sei spezzoni di gara per un totale di 127 minuti complessivi in campo in Serie A: sono questi i numeri impietosi di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, riferite da Sky Sport. La trattativa tra il Milan ed i Granata per il prestito di Pietro Pellegri ha raggiunto la fumata bianca. Prima però, il Milan vuole assicurarsi il cartellino del giovane attaccante acquistandolo a titolo definitivo dal Monaco, per circa sette milioni di euro. L’ attaccante classe 2001 ha trovato finora poco spazio tra le fila dei rossoneri, chiuso dai più esperti Ibrahimovic e Giroud. Alritroverà Juric che gli ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico, lasciandolo esordire a soli 15 anni in Serie A. Pellegri MilanPellegri riabbraccia Juric per ritrovare minutaggio e fiducia Sei spezzoni di gara per un totale di 127 minuti complessivi in campo in Serie A: sono questi i numeri impietosi di ...

