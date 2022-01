Genoa | un nuovo calciatore positivo al Covid-19 | non ha giocato contro la Fiorentina

Advertising

sportface2016 : +++#Genoa, nuovo focolaio: altri due giocatori della prima squadra positivi al #COVID19+++ - DiMarzio : Il @GenoaCFC vicino al cambio in panchina: il nome nuovo è quello di #Labbadia. Preso #Amiri dal #BayerLeverkusen e… - CalcioNews24 : #Genoa, un nuovo positivo al Covid-19 ?? - infoitsport : Clamoroso Genoa, salta l'arrivo di Labbadia. Di Marzio: 'Nuovo colpo di scena' - infoitsport : Genoa: Labbadia rifiuta, SKY annuncia il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa nuovo

ribaltone in casa. Era tutto pronto per l'arrivo di Bruno Labbadia sulla panchina del Grifone e come confermato l'approdo era previsto massimo nella giornata di domani. Secondo fonti ...Ecco ora chi è in pole per la panchina del 'Grifone'Caos. Stando a 'Repubblica - Edizione Genova' non sarà Labbadia ilallenatore del 'Grifone'. Sembrava tutto fatto, ma alla fine l'...... in tre Quello che è certo invece è che il posto sulla panchina del Genoa è ancora vacante. Il Grifone adesso proverà a chiudere il più in fretta possibile per un nuovo mister anche perché domenica ...L’italo tedesco e il tecnico di Bellinzona prendono il posto degli esonerati Shevckenko e d’Aversa Manca solo la doppia ufficialità (soltanto una formalità) per i nuovi cambi in panchina. Al centro de ...