Covid in Toscana | 29 morti 20 donne e 9 uomini | oggi 18 gennaio E 14 799 contagi 600 mila da inizio pandemia

Sono 29 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 18 gennaio 2022. Si tratta di 20 donne e 9 uomini con età media 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 4 a Pistoia, 2 a Lucca, 8 a Pisa, 3 a Livorno, 4 a Grosseto, 1 fuori Toscana. Sono invece 14.799 i nuovi contagiati (4.772 confermati con tampone molecolare e 10.027 da test rapido antigenico) con età media di 35 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

