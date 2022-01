Colombia, nel 2021 registrate 145 morti di attivisti per i diritti umani (Di martedì 18 gennaio 2022) Almeno 145 tra leader sociali e difensori dei diritti umani sono stati uccisi in Colombia nel 2021, di cui 32 rappresentanti indigeni, 16 leader contadini e 7 sindacalisti tra le vittime politiche. La cifra, rispetto al 2020, è in calo, ma secondo l’ufficio del Difensore del popolo è comunque una conferma di un paese violento. Proprio questo ente pubblico ha dato la conferma dei dati, minori rispetto all’anno precedente. Nel 2020, infatti, in Colombia erano stati registrati 182 omicidi. I corridoi del narcotraffico sono le zone del territorio prevalentemente colpite: Antioquia, Cauca e Valle del Cauca. In aggiunta anche i difensori ambientali, che a detta di Global Witness sono stai 65, uccisi, nel 2020. Nel 2016 sembrava essere arrivati ad un accordo tramite la FARC (Forze Armate Rivoluzionarie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Almeno 145 tra leader sociali e difensori deisono stati uccisi innel, di cui 32 rappresentanti indigeni, 16 leader contadini e 7 sindacalisti tra le vittime politiche. La cifra, rispetto al 2020, è in calo, ma secondo l’ufficio del Difensore del popolo è comunque una conferma di un paese violento. Proprio questo ente pubblico ha dato la conferma dei dati, minori rispetto all’anno precedente. Nel 2020, infatti, inerano stati registrati 182 omicidi. I corridoi del narcotraffico sono le zone del territorio prevalentemente colpite: Antioquia, Cauca e Valle del Cauca. In aggiunta anche i difensori ambientali, che a detta di Global Witness sono stai 65, uccisi, nel 2020. Nel 2016 sembrava essere arrivati ad un accordo tramite la FARC (Forze Armate Rivoluzionarie ...

Ultime Notizie dalla rete : Colombia nel Colombia, uccisi 145 attivisti per i diritti umani nel 2021 BOGOTÀ, 17 GEN Almeno 145 difensori dei diritti umani sono stati assassinati in Colombia nel 2021: una cifra in calo rispetto all'anno precedente ma che conferma la recrudescenza della violenza nel Paese dall'accordo di pace del 2016, secondo l'ufficio del Difensore del popolo. ...

Colombia: vescovo di Arauca, "cessino omicidi selettivi e atti violenti, autorità preservino la vita della popolazione" Di fronte alla complessa situazione che si vive nel dipartimento colombiano orientale di Arauca, dove a partire da inizio 2022 si sono acutizzati gli scontri tra le guerriglie dell'En e della dissiden ...

