Caso Djokovic | le scuse di Tennis Australia

Il Caso Novak Djokovic agli Open in Australia? "Come famiglia Australiana del Tennis, riconosciamo che gli eventi recenti sono stati una distrazione significativa per tutti e ci rammarichiamo profondamente per l'impatto che ciò ha avuto su tutti i giocatori". Lo scrive Tennis Australia in una nota che, senza mai nominare il campione, si riferisce tuttavia alla vicenda che ha fatto discutere il mondo. "Tennis Australia ha lavorato a stretto contatto con il governo federale e del Victoria State nell'ultimo anno per offrire un Australian Open sicuro dal Covid per i giocatori, lo staff e i tifosi. Ci sono sempre lezioni da imparare", concludono gli organizzatori degli Open d'Australia.

