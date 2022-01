Calciomercato Juve, non è ancora finita per Martial: il piano di Cherubini (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri non avrebbero ancora tirato i remi in barca per Martial. Il piano di Cherubini Come riferito da Sky Sport, Anthony Martial è ancora uno dei nomi in lista per rinforzare l’attacco della Juve prima della fine di questa sessione di mercato invernale. Il francese intriga per la sua duttilità e per la possibilità di acquistarlo in prestito, visto che lo United lo considera ormai fuori dai piani tecnici. I contatti con i procuratori sono continui, ora non resta che aspettare un’eventuale prima offerta da parte di Cherubini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022): i bianconeri non avrebberotirato i remi in barca per. IldiCome riferito da Sky Sport, Anthonyuno dei nomi in lista per rinforzare l’attacco dellaprima della fine di questa sessione di mercato invernale. Il francese intriga per la sua duttilità e per la possibilità di acquistarlo in prestito, visto che lo United lo considera ormai fuori dai piani tecnici. I contatti con i procuratori sono continui, ora non resta che aspettare un’eventuale prima offerta da parte di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

