Amici | ex ballerino picchiato perché gay | “Aggressione omofoba | accerchiato da 6”

Simone Baroni è stato uno dei protagonisti di Amici 14, adesso è un coreografo ed ha partecipato alla realizzazione di molti video musicali di artisti come Mahmood, Ghemon e Annalisa. Il ballerino ieri sul suo profilo Instagram ha raccontato di essere stato vittima di un'Aggressione omofoba. Il ragazzo è stato accerchiato da 5/6 omofobi, che l'hanno colpito al volto ferendolo al labbro, ma nonostante tutto lui non è rimasto fermo e si è difeso. Ovviamente Simone ha già annunciato che sporgerà una denuncia contro questi imbecilli. Simone Baroni, il racconto dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. "Stasera ho subito un'Aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video ..."

