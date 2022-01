Una Vita Anticipazioni 18 Gennaio 2022: Rosina e Susana sospettano di Josè e Alodia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 18 Gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Josè e Alodia tentano di placare la curiosità di Rosina e Susana. Le due sospettano che i due, innamorati, abbiano fatto fuori Bellita! Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 18su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chetentano di placare la curiosità di. Le dueche i due, innamorati, abbiano fatto fuori Bellita!

Advertising

ilpost : Gli adolescenti stanno peggio: con la pandemia, ragazzi e ragazze stanno affrontando una fase complessa della vita… - ivanscalfarotto : @GuidoCrosetto Guido caro, gli unici oppressi qui sono i vaccinati: oppressi da pochi irresponsabili che riempiono… - _Morik92_ : Zitta zitta la @JuventusFCWomen infila la vittoria numero 36 consecutiva in campionato e scava ancora di più il sol… - SandrAle22 : @whenhmetl29 La vita da Larry è una fatica. Ogni nostro hanno vale il doppio di quelli fuori dal fandom. Che fatica… - MassimoLeaderPD : Il popolo viola scende in piazza. Non perché credano realmente che l'amico B. diventi PdR, ma per dare una prova co… -