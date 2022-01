Tuchel sbotta | Aiutare Lukaku? A calcio si gioca in 11

Advertising

Mediagol : VIDEO Chelsea, Tuchel sbotta: “Lukaku? Noi lo aiutiamo, ma si gioca in 11” - sportli26181512 : Chelsea, Tuchel sbotta su Lukaku: 'Basta, a calcio si gioca in 11' VIDEO: Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, sb… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel sbotta

Tuttosport

Alla vigilia della sfida di Premier contro il Brighton l'allenatore tedesco sembra perdere la pazienza dopo l'ennesima domanda sull'attaccante belga Romelu LukakuCommenta per primo Thomas, allenatore del Chelsea ,su Romelu Lukaku : 'Ora basta, a calcio si gioca in 11'.AGI - La Roma torna a vincere dopo due ko consecutivi ed un pareggio, sorridendo per la prima volta in questo inizio di 2022. All'Olimpico il Cagliari cade 1-0 con il rigore realizzato dal nuovo ...Il ritorno di Lukaku al Chelsea fino è stato deludente: il belga non ha un grande rapporto con Tuchel e ne ha parlato in prima persona ...