Sottovariante Omicron 2 | cosa dicono gli esperti? Tutto quello che sappiamo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma –2, arrivano dal Nord Europa i primi segnali su unadi(BA.2) che sta prendendo piede. “ancora molto poco e non dobbiamo fare allarmismo, è unadi. Ha buona parte delle caratteristiche dell’originale quindi non ci deve allarmare perché i vaccini non sono bucati neanche da2 visto che non sono stati bucati dall’originale – dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova – Rimane il concetto che i non vaccinati possono avere più problemi degli immunizzati mabene, da, che la malattia naturale ci protegge nei confronti delle forme di più gravi”. Sulla ...