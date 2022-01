Ricercatori | “Starting Grants” 2022 | budget di 749 mln | quasi 3mila domande

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 2.932 le proposte di progetto arrivate all’European Research Council in risposta alla call per gliche si è chiusa il 13 gennaio scorso. Un numero che segna un calo del 28% rispetto al bando del 2021 e del 10% rispetto alla call del 2020. A diffondere i primi dati è l’ERC che stima al 16% il rateo di successo di questa tornata.il 41% delle proposte è stata presentata da ricercatrici (40% nel 2021 e 38% nel 2020). Quanto ai domini, la maggior parte delle proposte si colloca in Scienze fisiche e ingegneria (1.234 – 42%), a seguire Scienze sociali e umanistiche (850 – 29%), e Scienze della vita (848 – 29%). Il Consiglio scientifico dell’ERC ha destinato a call undi 749 mln di euro che andranno a questa volo nelcirca 480 ...

Assegnati i nuovi finanziamenti europei per la ricerca del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per i giovani,grants: 619 milioni di euro per 397. Tra i vincitori dei finanziamenti assegnati nell'ambito del programma Horizon Europe 58 sono italiani, il secondo gruppo più numeroso dopo i ...Si tratta di dueGrants , finanziamenti destinati cioè aad inizio carriera con un curriculum scientifico molto promettente. Andranno al progetto ABSTRACTION di Marianna ...Sono 2.932 le proposte di progetto arrivate all'European Research Council in risposta alla call per gli Starting Grants 2022.Riuscire a far giocare un gruppo di cellule del cervello a Ping Pong potrebbe apparire "fantascienza". Ed invece i ricercatori della start-up di biotecnolog ...