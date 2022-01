Nathaly contro Lady Bonolis: “Troverò anch’io uno che mi porta in giro col jet privato” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alta tensione tra l’opinionista e la concorrente del “GF Vip” Lunedì scorso, Sonia Bruganelli l’aveva fulminata in diretta “Ha fatto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alta tensione tra l’opinionista e la concorrente del “GF Vip” Lunedì scorso, Sonia Bruganelli l’aveva fulminata in diretta “Ha fatto Perizona Magazine.

Advertising

SARASOLE14 : RT @Viperissima_: Nathaly che lancia tutto l'arco contro Sonia ???? #GFVIP - applefruit84 : @zappavignaFra @AXBproduction @GrandeFratello @AXBproduction prendi provvedimenti contro Nathaly, ti prego ?? difenditi. Che schifo - Rednerd6 : Adoro Nathaly, ma 'malato di mente' anche no. Ah, però è stato detto contro Alex, non contro Soleil, quindi è un te… - JulsSchiavon : Rituale pre puntata, nella speranza che nessuna di loro sia in nomination questa sera e contro tutte le cessate che… - Antonel03057053 : RT @gimmeymam: SALVATE FEDERICA DI NUOVO IL BRANCO RAZZISTA TUTTI CONTRO FEDERICA, VOGLIAMO VEDERLI DÌ NUOVO COI FEGATI SCOPPIATI COME CON… -