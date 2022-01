Milan-Spezia | le formazioni ufficiali | Ibrahimovic per andare in testa | Motta si affida a Manaj

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Gazzetta_it : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza #MilanSpezia #SerieA - calciomercatoit : ?? - JoviAcm : MILAN-SPEZIA ?? 21 giocatori ? 9 Assenti ?? ???? Romagnoli (appena rientrato) ?? ???? Plizzari ?? ???? Pellegri ?? ???? Kjaer… - TuttoFanta : ??Formazioni ufficiali #MilanSpezia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Spezia

DIRETTA: L'ARBITROsarà diretta oggi dall'arbitro Marco Serra della sezione Aia di Torino, che per dirigere allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro questo incontro del campionato di ...... ma Capo Verde si deve battere per la qualificazione: cosa succederà in campo? Lo scopriremo fra pochissimo, Capo Verde Camerun comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/...Le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, gara valida per la 22^ giornata di Serie A che si gioca a San Siro con fischio d’inizio alle 18.30 ...Stanno per scendere in campo le Aquile di mister Thiago Motta, pronte ad affrontare il Milan di Pioli sul terreno del ‘Meazza’, con fischio d'inizio previsto per le 18:30. Certezza Provedel tra i pali ...